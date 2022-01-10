"Беспорядки были срежиссированы кланом Назарбаева"

По сообщениям властей, ситуация в Казахстане постепенно стабилизируется. Через неделю после начала антиправительственных выступлений в Алма-Ате, крупнейшем городе страны, и других регионах начали разбирать баррикады, появился интернет.

Тем временем в стране продолжаются зачистки. К утру понедельника были задержаны почти 8 тысяч человек. "Значительная часть из них - иностранцы", - утверждают власти.

Акции протеста вспыхнули на западе Казахстана 2 января. Негодование людей вызвал резкий рост цен на топливо. Очень быстро протестная волна накрыла всю страну. Манифестации сопровождались уличными боями, беспорядками, захватами официальных зданий. Правительство ушло в отставку. Президент Токаев объявил о введении госрегулирования цен на энергоносители и социально значимые товары.

О ситуации в стране мы поговорили с бывшим премьер-министром Казахстана и оппозиционным деятелем Акежаном Кажегельдином, который сейчас живет в Великобритании. Диалог был переведен с английского языка.

Как вы относитесь к тому, что происходит в стране?

Вначале я был достаточно оптимистично настроен, потому что люди почти во всех городах вышли на улицы, на площади с простыми требованиями улучшить жизненные условия из-за повышения цен.

4 января мирный протест был сорван группой экстремистов в Алма-Ате. По всему Казахстану прошли мирные митинги. Только в Алма-Ате, самом большом городе страны, бывшей столице, митинг был сорван этой группой. Это были не люди из оппозиции, не профсоюзы. Это люди, которых раньше не было на площади. Они никогда не были ни на каких митингах, никогда не принимали в них участия. Некоторых узнали в лицо.

В ночь на 4 января Запад начал понимать, что что-то пошло не так, и весь патруль в Алма-Ате просто исчез. Президент Токаев объявил чрезвычайное положение. Он отдал личный приказ принять жесткие меры и ограничения, но этот приказ, похоже, был саботирован. Какая-то группа людей объединилась против него. Я в этом убежден, поскольку Алма-Ата всегда была городом клана, который сейчас уходит из власти, клана Назарбаева. Это было ими срежиссировано, они возглавили этот процесс и потратили деньги на организацию этой группы. Это мое мнение. Это было срежиссировано кланом, который покидает власть.

Цель у них очень простая. Они попытались вернуть себе власть, вернуться во властные структуры, свергнуть Токаева и созвать новые выборы. Вероятно, они верят, что кого-то из них могут избрать. Они были уверены, что страна под их контролем, потому что они контролируют экономику: каждый министр Назарбаева назначен из лояльных ему людей. Поэтому они верят, что могут захватить власть, запросто свергнуть Токаева.

Вы считаете, что беспорядки 4 января были организованы Назарбаевым?

Людьми из ближайшего круга Назарбаева, которые требуют вернуть им власть, не им лично. Он не способен организовать подобное. Вероятно, он знал, может и нет, но он все понимает, и ответственность за то, что произошло, лежит на нем. Сегодня 9 января, он еще не сказал ни слова. Народ сильно расстроен, и единственный положительный момент во всей этой ситуации - это то, что люди Назарбаева верят, что Назарбаев ушел из власти.

Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, как Токаев организует расследование. Мы хотим верить, что оно будет прозрачное и объективное, но новости, которые мы ежедневно получаем, не очень хорошие. Уже арестовано больше пяти тысяч человек. Мы не верим, что они все - террористы. Это точно не так.

Мы опасаемся, что люди, которые действительно стоят за этим кровопролитием, исчезнут и им удастся сбежать из страны. Эти люди очень богаты. У них миллиарды и миллиарды долларов активов и капитала за рубежом. Мы уже обращаемся к правительствам западных стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию с просьбой заморозить активы, принадлежащие этой семье.

Возможно, казахстанское правительство тоже этого потребует в будущем и попросит вас вернуть эти деньги. И если вы увидите, что у нас в стране демократия, если новое правительство не будет нарушать права человека, вы их вернете. Если нет, вы можете придержать эти деньги до того момента, когда жители Казахстана изберут свободно и справедливо новое правительство, новую власть.

Вы верите в то, что власть в стране меняется?

Токаев был ставленником Назарбаева и был ему верен, но насколько можно быть верным, если твою власть каждый день подрывают? Ты президент, но не полноценный президент, за тобой стоит кто-то другой, но вся ответственность на тебе. Экономическая ситуация, повышение цен, плохо организованная борьба с пандемией - все это обернулось большими проблемами.

А ответственность за это лежит на Токаеве. И я думаю, ему хватило. Мне кажется, они много это обсуждали друг с другом, поэтому люди из клана Назарбаева использовали ситуацию с мирными митингами, чтобы доказать, что Токаев ни на что не способен.

Сегодня Токаев в очень сложной ситуации. С одной стороны ему надо навести порядок, ему надо бороться с теми, кто выступает против власти, и кто ответственнен за кровопролитие. Я верю, что ему надо пойти на мировую и придти к соглашению со своим собственным народом. Надо объяснить людям, чем опасны беспорядки, понять их требования, и пообещать реформы, пообещать вернуть награбленный капитал из-за границы и начать развивать экономику.

Будет ли Токаев проводить реформы?

Это именно то, что он пообещал два года назад, и это то, что нужно сделать. Он прекрасно понимает, что в продолжении режима Назарбаева нет будущего. Все считают его образованным умным человеком, он понимает, что так больше нельзя.

Сложившая ситуация сделала из него агрессивного человека. Возможно, это для того, чтобы обратиться к коллегам из ОДКБ. Мне кажется, что для него это было единственным возможным решением, чтобы выжить, сохранить власть и сохранить страну. Тот клан, который хочет вернуть власть, более опасен для страны, чем Токаев. Главная хорошая новость: Токаев - это не Назарбаев.

Из страны было вывезено много денег. Токаеву нужен большой капитал, чтобы восстановить экономику, помочь простым людям выжить в этой ситуации. Одна из задач Токаева - вернуть деньги.

Еще одна большая проблема - он столкнется с критикой со стороны Запада из-за кровопролития. До сих пор не ясно, что произошло на самом деле. Для того, чтобы решить стоящие перед ним задачи, ему понадобится не только политическая поддержка международных организаций, но и экономическая: финансовая поддержка Европейского Союза, Соединенных Штатов, Южной Кореи, Японии, всех этих демократических стран. Я просто надеюсь, что он поумнеет, помирится с народом и будет двигать страну вперед.