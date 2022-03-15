В Туркменистане поменяли президента

В Туркменистане обнародованы итоги прошедших досрочных президентских выборов. По данным ЦИК, победу одержал сын действующего главы государства, вице-премьер Сердар Бердымухамедов. Он набрал почти 73% голосов избирателей при заявленной явке в 97%. Всего на пост главы республики претендовали девять кандидатов, предвыборных дебатов в стране не проводилось.

Сердару Бердымухамедову - 40 лет. Он занимает пост вице-премьера Туркмении с февраля 2021 года, а также возглавляет Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства .

Многие наблюдатели считают выборы в Туркменистане, одной из самых закрытых стран мира, формальностью с целью передачи власти нынешним президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

С тех пор как Туркменистан обрёл независимость в 1991 году, правозащитники не признали свободными ни одни проведенные там выборы. В стране нет политической оппозиции, а сСМИ подконтрольны государству.