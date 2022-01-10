Казахстан: общенациональный траур и зачистки

На улицах Алма-Аты вновь спокойно, заверяют власти Казахстана. Через неделю после начала антиправительственных выступлений в крупнейшем городе страны и других регионах начали разбирать баррикады, появился Интернет, заработали соцсети.

ОДКБ завершила развёртывание сил. Своих военных с "миротворческой миссией" отправила в Казахстан и Россия. Официально, они останутся на своих позициях "до полной стабилизации обстановки в стране".

Зачистки продолжаются. Задержаны почти 8 тысяч человек. "Значительная часть из них - иностранцы", - подчёркивают власти.

Акции протеста вспыхнули на западе Казахстана 2 января. Негодование людей вызвал резкий рост цен на топливо. Очень быстро протестная волна накрыла всю страну. Манифестации сопровождались уличными боями, беспорядками, захватами официальных зданий. Правительство ушло в отставку. Президент Токаев объявил о введении госрегулирования цен на энергоносители и социально значимые товары.

Оксана Сорокина, директор транспортной компании SevenR:

"В результате мы встретили конец года с нехваткой товаров, с дикими ценами, которые, конечно, ложатся бременем на конечных потребителей. Мы приходим в магазин и видим, что подгузники стоят каких-то безумных денег".

Наталья, психолог:

"Я думаю, что теперь правительство будет обращать внимание на глас народа, будет заинтересовано в том, чтобы изучать мнение народа, общее народное мнение".

10 января - в Казахстане день общенационального траура по погибшим. Но их число официально до сих пор неизвестно. Ранее говорилось о 164 жертвах столкновений и беспорядков. Но в Министерстве информации страны эти данные опровергли.