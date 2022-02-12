Выездная панель Спортивного арбитражного суда в понедельник обнародует решение — продолжит ли Камила Валиева участвовать в пекинской Олимпиаде. При этом уже во вторник фигуристки должны выступать в короткой программе.

Награждение российской сборной, которая вместе с Валиевой выиграла золотые медали, как минимум откладывается: вопрос о возможной дисквалификации будет решаться позднее.

Тем временем ситуация накаляется. Так, британский журналист, настойчиво задававший вопросы вслед уходящей 15-летней россиянке, заявил, что ему после этого угрожали.

Марк Адамс, глава пресс-службы МОК:

"Понятно, что у все сторон свои доводы, и недопустимо, чтобы это превращалось в угрозы и насилие, если это действительно было так. Я думаю, нам всем нужно "принять успокаивающую таблеточку", как принято было говорить, когда я был моложе".

Российская федерация фигурного катания заявила, что журналист "не может похватать воспитанием и тактичностью" и сообщила об инциденте его изданию, особо подчеркнув, что речь идёт о несовершеннолетней.

Тренер Этери Тутберидзе в субботу впервые прокомментировала происходящее. По её словам, она не сомневается в невиновности своей воспитанницы, а ситуация может быть стечением обстоятельств или спланированной акцией".