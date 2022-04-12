Блаттер и Платини предстанут перед судом, им грозит 5 лет тюрьмы

Блаттер и Платини предстанут перед судом, им грозит 5 лет тюрьмыКомментарии
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший глава УЕФА Мишель Платини в июне предстанут перед федеральном уголовным судом Швейцарии по обвинению в мошенничестве. Суд пройдет с 8 по 22 июня.
2 ноября 2021 года федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения Блаттеру и Платини в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн) в пользу Платини.
Они также проходят по делу о мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении.
С 1998 по 2002 годы Платини работал консультантом Блаттера, который тогда занимал пост президента ФИФА. Ежегодно он получал вознаграждение в размере 300 тыс. швейцарских франков.
По прошествии 8 лет Платини заявил о задолжности в 2 млн франков, которые Блаттер выплатил в 2011 году. Прокуратура признала этот факт правонарушением.
Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности на несколько лет.
В случае вынесения обвинительного приговора бывшим футбольным функционерам грозит до 5 лет тюрьмы.
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