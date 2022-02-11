15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, в допинг-пробе которой был обнаружен запрещенный препарат, попадает под категорию "защищаемых лиц" согласно новому Всемирному антидопинговому кодексу, и может ограничиться выговором без дисквалификации или быть полностью оправдана.

О том, на какие послабления могут рассчитывать несовершеннолетние спортсмены, в пробах которых был обнаружен допинг, Euronews рассказала спортивный юрист Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики российской юридической группы "КлеверКонсалт".

- Новый измененный антидопинговый кодекс был введен в действие 1 января 2021 года. До этого не было никаких послаблений: несовершеннолетние спортсмены воспринимались как взрослые, что, наверное, не совсем справедливо. В 2021 года была введена новая категория лиц, так называемые "защищаемые лица", - это спортсмены любого уровня до 16 лет, а также спортсмены национального уровня и ниже от 16 до 18 лет, исключая спортсменов международного уровня, которые выступают, например, на Олимпийских играх.

- На какие послабления они могут рассчитывать и почему?

Основных пунктов всего три. Во-первых, строгое соблюдение конфиденциальности, что в случае с Камилой Валиевой, как видите, не получилось, поскольку это Олимпийские игры и из-за особого внимания СМИ к этой теме. Во-вторых, у защищенных лиц ниже стандарт доказывания, то есть, им, например, не надо указывать источник, через который запрещенная субстанция попала в организм, что у большинства взрослых спортсменов вызывает проблему. Зачастую найти этот источник загрязнения очень тяжело: если это мясо, то оно давно съедено, корова убита и так далее. Несовершеннолетним такой источник указывать не надо и, в принципе, санкции - если будет установлена незначительная вина спортсмена - чуть мягче, чем для взрослых спортсменов: за любую субстанцию всего лишь выговор или отстранение до двух лет.

- То есть дисквалификация в качестве наказания сохраняется, сокращен лишь максимальный срок?

- Конечно. Эти спортсмены все равно могут быть признаны нарушившими антидопинговые правила. Это сделано специально с целью защиты самих спортсменов, потому что если их выпустить из-под контроля антидопинговых организаций, то персонал - врачи, тренеры, иногда родители - могут этим воспользоваться, зная, что их не тестируют, не проверяют, не накажут и начать колоть разными запрещенными препаратами. Некоторые субстанции ведь и вносят в запрещенный список из-за того, что они вредят здоровью. Поэтому несовершеннолетних специально не стали убирать из-под юрисдикции антидопинговых организаций.

- То есть за одно и то же допущенное нарушение взрослому спортсмену грозит более долгая дисквалификация?

- Если будет установлено, что это умышленный прием, то к несовершеннолетнему спортсмену будет применена такая же санкция, как и к взрослому. Но если будет определено, что спортсмен пытался избежать попадания запрещенной субстанции, например, употребил "загрязненный продукт", "загрязненный БАД" и так далее, тогда к нему может быть применена меньшая санкция - от выговора до двух лет дисквалификации. Зависит от степени вины спортсмена. Будут смотреть, что он предпринял, чтобы избежать попадания запрещенной субстанции в организм. Если просто проверил и вроде бы не увидел запрещенную субстанцию на этикетке продукта, это одна санкция. Если зашел на сайт РУСАДА в специальную программу и проверил продукт, спросил врача, и врач подтвердил, что все нормально, а оказалось, что запрещенное вещество содержится, тогда это уже другая санкция. Многое зависит от того, что именно предпринял спортсмен.

- "Загрязненные продукты", о которых вы говорите, это товары широкого пользования, в которых может оказаться запрещенное вещество?

- Да. Продукт, на этикетке которого не указано наличие запрещенной субстанции. Чаще всего это, конечно, биологически активные добавки (БАД), то есть спортивное питание. Для того чтобы повысить эффективность БАД-производители добавляют эти субстанции, но не указывают их на этикетке. Например, анаболические стероиды. В законодательстве большинства стран их распространение уголовно преследуется. Однако если добавить, но не указывать, эффективность биодобавки резко повышается и уголовной ответственности нет. Такая пищевая добавка называется "загрязненный продукт". Но не только. Это может быть и мясо. В животноводстве тоже используют анаболические стероиды, для повышения у коров и свиней уж не знаю чего. Такое мясо содержит следы анаболических стероидов, и были случаи, что спортсмены сдавали положительный тест, съев такое загрязненное мясо.

- В случае с Камилой Валиевой речь идет как раз о таком вот "загрязненном продукте", исходя из сообщений об очень низкой концентрации. Вероятно, именно поэтому РУСАДА и отозвала свое решение о недопуске фигуристки к соревнованиям. Есть шанс, что она может быть оправдана и международными антидопинговыми организациями?

- Мы не очень в это верим, но триметазидин это не особая субстанция, тем не менее при получении положительного результата обязательно наступает временное отстранение. И РУСАДА Валиеву отстранила. Единственная возможность снять временное отстранение - доказать, что есть возможность того, что наличие запрещенного вещества в организме спортсмена объясняется употреблением "загрязненного продукта". Если он на балансе вероятности может это подтвердить, тогда временное отстранение снимается. Полагаю, что Валиевой это удалось доказать на дисциплинарном антидопинговом комитете. Будем надеяться, она сможет это доказать и в Спортивном арбитражном суде (CAS). Так как она несовершеннолетняя, ей это легче сделать, чем взрослым спортсменам.

- Тест на допинг был декабрьский, о том что он положительный стало известно только в феврале. На Олимпиаде спортсмены тоже сдают допинг-пробы. Судя по тому, что никакой информации о положительных пробах у Валиевой не было, скорее всего, все сданные в Пекине пробы отрицательные. Но ее все равно могут наказать за декабрьский положительный тест?

- Да, могут. На самом деле любая положительная проба должна повлечь за собой расследование и в зависимости от нарушения и вины спортсмена - санкцию. Это общий закон не подлежащий никаким исключениям. То что вскрыли позже - никак не отменяет того, что проба положительная. Конечно, немного странно, что об этом стало известно так поздно. Это действительно дольше, чем по предусмотренным международным стандартам для лабораторий. Но уважительная причина этому есть: везли за рубеж, так как Московская лаборатория лишена аккредитации, было католическое рождество, православное рождество, новогодние праздники, много спортсменов по другим видам спорта тестируется, так как все хотят проверить своих олимпийцев, коронавирус... Кроме того, любой положительный тест отправляется на переподтверждение: его анализируют два раза, чтобы исключить любую возможность ошибки. Поэтому, да, поздно, но это не делает допинг-пробу недействительной.

Анна Анцелиович - юрист, специализирующийся по спортивному праву, руководитель спортивной практики российской юридической группы "КлеверКонсалт", много лет проработала в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) в качестве начальника отдела, занимающегося проведением разбирательств по допинговым делам.