Пэн Шуай "никуда не исчезала"Комментарии
Пэн Шуай "никуда не исчезала". Об этом китайская теннисистка рассказала журналистам французской спортивной газеты L’Équipe.
В интервью, взятом в субботу на полях Олимпиады в Пекине, бывшая первая ракетка мира в парном разряде поделилась подробностями состоявшегося разговора с главой МОК Томасом Бахом. "Он спросил меня, собираюсь ли я вернуться на корт и каковы мои планы в целом", - рассказала Пэн Шуай.
На пресс-конференции в Пекине официальный представитель МОК Марк Адамс предпочёл не драматизировать ситуацию.
В начале ноября прошлого года Пэн Шуай написала в соцсетях, что высокопоставленный член руководства КНР принудил её вступить в сексуальные отношения. Сразу после пост исчез из интернета, как и сама теннисистка. Она вышла на связь с главой МОК Томасом Бахом лишь 21 ноября. Комментируя события, Пэн Шуай назвала все это "огромным недоразумением".
Интервью L’Équipe стало первой очной встречей. По словам журналистов, Пэн Шуай "выглядела хорошо".