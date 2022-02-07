Пэн Шуай "никуда не исчезала". Об этом китайская теннисистка рассказала журналистам французской спортивной газеты L’Équipe.

В интервью, взятом в субботу на полях Олимпиады в Пекине, бывшая первая ракетка мира в парном разряде поделилась подробностями состоявшегося разговора с главой МОК Томасом Бахом. "Он спросил меня, собираюсь ли я вернуться на корт и каковы мои планы в целом", - рассказала Пэн Шуай.

На пресс-конференции в Пекине официальный представитель МОК Марк Адамс предпочёл не драматизировать ситуацию.

Я не уверен, что мы - как спортивная организация - можем занимать чёткую позицию. Думаю, глава МОК был прав, когда сказал, что не нам судить, должно проводиться расследование или нет. Вы читали, что сказала Пэн Шуай в интервью L'Equipe? Думаю, мы должны прислушаться к ней. Мы поддерживали с ней контакт и мы продолжаем общаться Марк Адамс официальный представитель МОК

В начале ноября прошлого года Пэн Шуай написала в соцсетях, что высокопоставленный член руководства КНР принудил её вступить в сексуальные отношения. Сразу после пост исчез из интернета, как и сама теннисистка. Она вышла на связь с главой МОК Томасом Бахом лишь 21 ноября. Комментируя события, Пэн Шуай назвала все это "огромным недоразумением".

Интервью L’Équipe стало первой очной встречей. По словам журналистов, Пэн Шуай "выглядела хорошо".