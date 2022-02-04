СМИ об Олимпиаде в Пекине: как работать со связанными руками?

Что осталось от олимпийского духа в Пекине? Как освещать олимпиаду, если у СМИ связаны руки? Такими вопросами задаются журналисты, съехавшиеся в китайскую столицу со всего мира.

Строго охраняемые китайскими властями, они не могут свободно передвигаться по городу и проводят большую часть времени в отелях или в медиацентре.

Мы чувствуем себя здесь как в тюрьме: не можем выйти из отеля, так как снаружи нас ждёт полиция, а вокруг высокий забор. Я не ощущаю олимпийский дух. Может быть, когда игры начнутся, всё будет по-другому, не знаю, но пока это очень, очень странно... Вики Иванович Хорватская телерадиовещательная корпорация (HRT)

Исключений китайские власти не делают ни для кого. По официальным данным, за последние две недели до 12 000 человек прибыли в Пекин - как участники Олимпиады, так и зрители. По меньшей мере у 308 из них тесты, которые надо сдавать c момента приземления в аэропорту и каждый день, дали положительный результат.

Эти игры не похожи ни на какие другие, хотя для меня это уже 14-я Олимпиада. Таких строгих правил я нигде не видела, хотя, конечно, я понимаю почему. Китайским властям не нужны статьи о том, что все здесь заразились COVID-19 Трейси Холмс Австралийская вещательная корпорация

За день до начала зимней олимпиады в Пекине двадцать ведущих учёных из Европы, США, Австралии, Индии и Японии подписали статью, в которой призвали китайские власти позволить наконец провести независимое расследование истоков коронавируса, заставшего мир врасплох в конце 2019 года.