СМИ об Олимпиаде в Пекине: как работать со связанными руками?Комментарии
Что осталось от олимпийского духа в Пекине? Как освещать олимпиаду, если у СМИ связаны руки? Такими вопросами задаются журналисты, съехавшиеся в китайскую столицу со всего мира.
Строго охраняемые китайскими властями, они не могут свободно передвигаться по городу и проводят большую часть времени в отелях или в медиацентре.
Исключений китайские власти не делают ни для кого. По официальным данным, за последние две недели до 12 000 человек прибыли в Пекин - как участники Олимпиады, так и зрители. По меньшей мере у 308 из них тесты, которые надо сдавать c момента приземления в аэропорту и каждый день, дали положительный результат.
За день до начала зимней олимпиады в Пекине двадцать ведущих учёных из Европы, США, Австралии, Индии и Японии подписали статью, в которой призвали китайские власти позволить наконец провести независимое расследование истоков коронавируса, заставшего мир врасплох в конце 2019 года.