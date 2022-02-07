Россияне выиграли командный турнир по фигурному катанию

Российские фигуристы, выступающие под нейтральным флагом, в понедельник выиграли командный турнир на Олимпийских играх в Пекине.

По итогам четырех коротких и четырех произвольных программ россияне набрали 74 балла, опередив американцев (65 баллов) и японцев (63 балла).

Действующая чемпионка России и Европы россиянка Камила Валиева заняла первое место в заключительном виде - произвольной программе у женщин, набрав 178,92 балла. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей - канадка Мадлен Скизас (132,04).

15-летняя Валиева стала первой в истории фигуристкой, совершившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

Россияне выступили в командном турнире Олимпиады без замен. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Валиева выиграла короткую и произвольную программы, Кондратюк стал третьим в короткой программе и вторым в произвольной. Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу и заняли второе место в короткой. Синицина и Кацалапов стали вторыми в обоих видах.

Накануне сборная Украины демонстративно отказалась апплодировать Валиевой, чье выступление в короткой программе, где россиянка получила 90,18 баллов, было встречено настоящими овациями остальных фигуристов.

Медали в командном турнире по фигурному катанию впервые были разыграны на Олимпиаде 2014 года в Сочи, тогда победу одержали российские фигуристы. Четыре года спустя в Пхёнчхане золотые медали завоевали канадцы, сборная России заняла второе место.

На Олимпиаде в Пекине россияне выступают под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство). Всего на соревнование приехали 204 российских спортсмена.