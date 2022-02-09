Швейцарцы решат, как запретить рекламу табака: совсем или частично

Швейцарцы в воскресенье на общенациональном референдуме должны решить, вводить ли жёсткий запрет на рекламу табака, направленную на несовершеннолетних.

Сторонники запрета заявляют, что в Швейцарии и так едва ли не самые либеральные в мире нормы контроля над оборотом и потреблением табачных изделий, а реклама электронных сигарет и вейпов — популярных как раз в молодёжной среде — едва ли контролируется вообще. Швейцария остаётся единственной страной, которая подписала, но так и не ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака.

В результате, курит примерно каждый четвёртый житель страны, а каждый 20-й курильщик — младше 19-ти.

Против агитируют представители бизнеса и правительства конфедерации: по их словам, проект слишком "экстремальный": если следовать его букве, под запрет попадёт реклама табака, которая "может достичь" несовершеннолетних — то есть практически вся. А запрет на рекламу легально производимых в Швейцарии товаров в правительстве считают очень неприятным сигналом для производителей.

Лозунг противников запрета: "Сегодня табак, а завтра — вино?" для франкоязычной части Швейцарии и "Сегодня табак, а завтра — сервелат?" для немецкоязычной.

Поэтому правительство выступило со своим контрпроектом, вводящим не настолько сильные ограничения на рекламу. Он должен вступить в силу независимо от результатов воскресного референдума.