Вакцина с табачным дымом

__Лаборатории всего мира вступили в гонку для скорейшей разработки вакцины против коронавируса. Им нужно не только найти фармацевтическое решение, но и наладить быстрое массовое производство. На помощь приходят растения: например, табак. Этот вид, считают специалисты, может стать естественной биофабрикой по производству антител, в том числе и к новому коронавирусу._

_

Табак Nicotiana benthamiana на предметном стекле: европейский проект NEWCOTIANA объединил международную команду ученых, их усилия координирует Институт молекулярной и клеточной биологии растений из испанкой Валенсии.

Задача ученых - культивирование видов, которые могут стать основой для молекулярного земледелия, иными словами, обеспечить производство нужных фармпромышленности белков.

Основные надежды специалисты связывают с австралийским табаком.

Биолог Диего Орзас координирует проект: "Многие лекарства, которые мы используем сегодня - растительного происхождения. Благодаря биотехнологиям мы можем менять, редактировать свойства растений и так корректировать их потенциал. Для этого мы меняем геном, добавляя генетический материал, несущий нужную нам информацию и запускающий производство искомых субстанций".

Австралийский табак - древнее растение, которое появилось, по оценкам специалистов, на северо-западе Австралии почти 750 тысяч лет назад. Примечательно, что претерпев за это время всевозможные изменения среды, само растение осталось неизменным. Его особенность - неприхотливость и способность к быстрому воспроизведению.

Благодаря генным модификациям ученые научились получать из листьев табака антитела к вирусу Эбола.

Биолог Марта Васкес рассказывает: "Мы программируем растения, даём им инструкции на изменение биологических параметров через генную модификацию. Например, мы не хотим, чтобы наш табак цвел, но хотим, чтобы он давал максимальный объем биомассы. Этого мы и добиваемся".

Антигены вирусов, введенные в листья табака, дают толчок производству в них антител. Это механизм, считают специалисты, может лечь в основу будущей вакцины против ковида.

По мнению вирусолога центр Джона Иннеса, участвующего в проекте, у этого подхода - множество преимуществ (невысокая стоимость материалов, возможность быстро наладить массовое производство и ограничение рисков для исследователей).

"Растения - настоящие союзники ученых, они дают возможность активировать вирусные белки, нуклеиновые кислоты без прямого контакта ученых с вирусом-возбудителем, - рассказал Джордж Ломонософф. - С помощью биотехнологий мы можем создать вирусоподобные частицы, избегая работы с естественным патогеном".

Благодаря генной модификации, австралийский табак начинает вырабатывать белки, похожие на те, которые вырабатываются в организме человек в ответ на атаку вируса.

Итальянский профессор Джованни Джулиани из Национального агентства по новым технологиям, энергетике и устойчивому развитию (ENEA) напоминает, что сегодня все больше компаний обращают внимание на этот механизм: "Сегодня около сотни лабораторий в мире работают над вакциной против нового коронавируса. Некоторые лаборатории, частные компании берут за основу австралийский табак. Нам удалось секвенировать его геном; это позволяет исследователям максимально оптимизировать потенциал растения, наладить производство".

Чтобы ускорить борьбу с эпидемией ученые предоставили карту генома растения всем компаниям, работающим над вакциной против ковида".