Референдум в Швейцарии: " да" или "нет" однополым бракам?

Спустя 20 лет после того, как Нидерланды первыми в Европе легализовали однополые браки, Швейцария всё ещё входит в число последних западноевропейских стран, где они находятся вне закона. Изменит ли это общенациональный референдум, который состоится во воскресенье?

Граждане страны призваны ответить на вопрос, разрешить ли парам геев и лесбиянок официально регистрировать брак со всеми вытекающими из этого правами. Последние соцопросы свидетельствуют о том, что за это выступают 63% респондентов, 35% высказались против, а ещё 2% пока не определились с выбором.

"20 лет тому назад организация и проведение гей-парадов в Швейцарии были просто немыслимы Ольга Баранова Комитет "За однополые браки"

"За 20 лет мы стали свидетелями значительных изменений в менталитете швейцарцев, а это очень быстрые темпы для Швейцарии. Напомним, что Швейцарии потребовалось гораздо больше времени, чем другим странам Западной Европы, чтобы дать женщинам право голоса. Так что можно считать, что с точки зрения приятия би - и гомосексуалов за 20 лет произошли просто огромные изменения. 20 лет тому назад организация и проведение гей-парадов были просто немыслимы, тогда как сейчас опросы показывают, что подавляющее большинство населения Швейцарии поддерживает гражданский брак для всех и каждого", - говорит Ольга Баранова из комитета "За однополые браки".

С этим согласны не все. Реформа обсуждалась годами: впервые она была предложена либеральными "зелёными" в 2013 году, и швейцарские депутаты приняли её в декабре прошлого года. Но консервативные партии немедленно заявили, что будут бороться с этой мерой на референдуме, опираясь на систему прямой демократии в стране.

"Брак и семья тесно связаны, потому что дети рождаются естественным образом только в результате союза мужчины и женщины "Нет" одполым бракам" комитет

"Для того, чтобы родился ребёнок, нужны мужчина и женщина, то есть у ребёнка есть отец и мать. Есть нечто крайне извращенное в том, что гомосексуальные круги требуют от нас сегодня легализации брака именно для того, чтобы иметь детей", - возмущается Эрик Бертина из комитета "Нет браку для всех".

Начиная с 2007 года однополые пары в Швейцарии имеют право получить официальное разрешение на гражданские союзы, которые не равны браку. Если рефрендум изменит этот закон, то будет разрешён не только однополый брак, но и усыновление детей. Пары лесбиянок получат более легкий доступ к донорской сперме, но анонимное донорство, как и суррогатное материнство, останутся запрещены.

Новое законодательство также упростит получение швейцарского гражданства для иностранных партнёров гомосексуалов.