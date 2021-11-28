Швейцарцы одобрили ковид-паспорта

Швейцарцы на референдуме одобрили правительственные меры по противодействию пандемии, в числе которых и введение санитарных пропусков с индивидуальными QR-кодами. "За" проголосовали 62,1% избирателей.

С 13 сентября для посещения ресторанов, кинотеатров и других общественных мест в Швейцарии нужно предъявить один из трёх документов: сертификат о полной вакцинации, , негативные результаты ПЦР-теста или справку о перенесённом COVID-19.

Петер Метцингер, один из организаторов кампании "за", говорит:

_"Что ж, мы всегда были уверены в том, что большинство населения Швейцарии руководствуется здравым смыслом, фактами и результатами научных исследований. Конечно, все могло сложиться иначе, и поэтому мы дали до последнего момента, но в итоге оказалось, что в Швейцарии правит разум". _

Но с этим согласны не все:

"Мы по-прежнему будем бороться за наши конституционные права, а ужесточение так называемого "ковидного закона" в той или иной степени противоречит 10 статьям швейцарской конституции. Мы продолжим бороться за нашу конституцию, за нашу свободу и самоопределение", - говорит Йозеф Эндер из Action Alliance Original Cantons.

Швейцария - первая в мире страна, где вопрос о введённых правительством санитарных мерах был вынесен на референдум. Его инициировали противники ковидных сертификатов, в том числе крупнейшая с стране консервативная Швейцарская народная партия. Они усматривают в санитарно- паспортном режиме косвенное принуждение к вакцинации, покушение на индивидуальные свободы и дискриминацию невакцинированных. Правительство и большая часть законодателей сочли, что такие меры - альтернатива локдаунам, и в борьбе с коронавирусом необходимы.