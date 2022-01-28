Румыния: ледяные кружева замёрзшего водопада

Термальный водопад в Топлице в на севере Румынии замёрз впервые за последние несколько лет. Потоки воды превратились в настоящее ледяное кружево. Туристы со всего мира приезжают в Румынию, чтобы полюбоваться этой картиной и сделать селфи на фоне природного чуда.

Термальный водопад Топлицы - уникальная геологическая экосистема, простирающаяся на более чем на 500 кв. м вдоль реки Муреш. Известный своей красотой, он образовался из отложений известняка и травертина, приносимых термоминеральными водами на протяжении сотен лет.

Дорога к водопаду совсем непростая, но туристы говорят, что потрясающие пейзажи, создаваемые водопадом, стоят затраченных усилий.

22 года назад термальный водопад Топлицы был объявлен памятником природы, охраняемой территорией национального значения и биологическим и ландшафтным заповедником Румынии.