Румыния: ледяные кружева замёрзшего водопада

Термальный водопад в Топлице в на севере Румынии замёрз впервые за последние несколько лет. Потоки воды превратились в настоящее ледяное кружево. Туристы со всего мира приезжают в Румынию, чтобы полюбоваться этой картиной и сделать селфи на фоне природного чуда.
Термальный водопад Топлицы - уникальная геологическая экосистема, простирающаяся на более чем на 500 кв. м вдоль реки Муреш. Известный своей красотой, он образовался из отложений известняка и травертина, приносимых термоминеральными водами на протяжении сотен лет.
Дорога к водопаду совсем непростая, но туристы говорят, что потрясающие пейзажи, создаваемые водопадом, стоят затраченных усилий.
22 года назад термальный водопад Топлицы был объявлен памятником природы, охраняемой территорией национального значения и биологическим и ландшафтным заповедником Румынии.
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