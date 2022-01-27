"Рак общества вновь просыпается": в мире чтут память жертв Холокоста

В годовщину освобождения Освенцима Красной армией в мире чтут память жертв Холокоста.

Неделю назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста как исторического факта.

В Бундестаге парламенте Германии — чествуют Ингу Ауэрбахер, которая провела несколько лет в гетто в Чехословакии, будучи ещё ребёнком.

Инга Ауэрбахер, пережившая Холокост:

"Я живу в Нью-Йорке 75 лет, но я всё ещё хорошо помню страшное время ужаса и ненависти. К сожалению, этот рак общества вновь просыпается: ненависть к евреям вновь становится обыденной во многих странах мира, включая Германию".

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид приехал в Маутхаузен в Австрии: там погиб его дед, один из 90 тысяч жертв концлагеря.

В столице Италии политики и члены еврейской общины собрались на месте Римского гетто, откуда сотни человек были отправлены в Освенцим. Среди участников правительственной делегации — пережившая Холокост сенатор Итальянской республики Лилиана Сегре. Сегодня она — председатель Чрезвычайной комиссии по противодействию нетерпимости и расизму.