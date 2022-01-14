Споры вокруг Холокоста в Румынии

Закон о введении изучения Холокоста в школьную программу вызвал острые споры в Румынии. Популистская партия Альянс за единство румын, которая сейчас находится на подъеме, даже направила в Министерство образования заявление с требованием прекратить "идеологические эксперименты над детьми".

В документе отмечается, что такие предметы, как половое воспитание или история Холокоста, являются "второстепенными темами" для учащихся, и что следует лучше изучать румынскую литературу и национальную историю, без упоминания антисемитизма. В ответ на это послание прокуратура начала его проверку на предмет возможного отрицания Холокоста.

Клаудиу Тарзиу, сопредседатель АЕР: "Мы не подвергали сомнению Холокост, мы подвергали сомнению способ воспитания подрастающего поколения. Мы не преуменьшали Холокост. Расследование прокуратуры удивительно, потому что предмета не существует. Мы христиане, мы не можем быть антисемитами".

Но это объяснение не удовлетворило исследователей Холокоста в Румынии, которые выступили с резкой критикой этой инициативы.

Александру Флориан, директор Национального института изучения Холокоста в Румынии: "Если эти политические деятели придут к власти, они будут проводить государственную политику, ущемляющую права и свободы определенных категорий румынского населения. Отрицание истории - это угроза демократии".

В течение многих лет Румыния отрицала свое участие в уничтожении евреев во время Второй мировой войны, но Международная комиссия по изучению Холокоста заявила, что тогда в стране и на подконтрольных ей территориях было убито не менее 280 тысяч человек.

Мари-Жанна Ион, Euronews: "Румынские власти предприняли серьезные усилия, чтобы изменить эту точку зрения, и с 2002 года действует закон, запрещающий использование фашистской символики и преуменьшение Холокоста. Тем не менее, лидеры АЕР считают, что антисемитизм здесь, на социальном уровне, не является серьезной проблемой, и власти не должны уделять этому вопросу столько внимания. Уголовное расследование, начатое прокуратурой после последнего заявления популистов, продолжается".