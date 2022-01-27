Освенцим: 77 лет на свободе

Освенцим. Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау. С каждым годом тех, кто помнит страх и ужас, пережитый в этом месте, становится меньше.

В самом известном лагере смерти от рук нацистов погибли более миллиона человек - в основном евреи. Но были те, кто дожил до 27 января 1945 года, когда советские войска пришли, чтобы освободить их...

В Международный день памяти жертв Холокоста, бывшие узники Освенцима напомнили о своих муках миру, который, как они боятся, забывает об этом.

Богдан Бартниковский, бывший узник:

— Господин капо, мы дети, что мы сделали не так, почему мы здесь? Мы хотим вернуться домой, обратно на свободу. А капо засмеялся и сказал: домой? обратно на свободу? вы видите эти дымовые трубы? выйти отсюда можно только через трубы...

Мариан Турский, бывший узник:

— Я думаю в первую очередь о том, что я могу сделать?, что я должен сделать, чтобы нечто подобное не случилось ни со мной, ни с вами.

Церемония возложения цветов прошла у Памятника героям гетто в Варшаве с участием представителей аппарата президента Польши, правительства, парламента, политических партий.

В Австрии министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетил концентрационный лагерь Маутхаузен, где в 1945 году был убит его дед, Бела Лампель.

"Нацисты думали, что они - это будущее, а евреи будут чем-то, что можно найти только в музее. Вместо этого еврейское государство - это будущее, а Маутхаузен - это музей. Покойся с миром, дедушка, ты победил", - со слезами на глазах сказал Яир Лапид.

Всего во время Холокоста нацистами и их пособниками было убито около 6 миллионов евреев, больше миллиона из них - дети.