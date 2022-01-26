Европейская делегация посетила Бабий Яр

Европейская делегация посетила Бабий ЯрКомментарии
Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста в Бабий Яр приехала европейская политическая делегация.
Здесь на окраине Киева 29-30 сентября 1941 года произошла одна из самых страшных трагедий времен Второй Мировой войны. Нацистами и их местными пособниками были убиты свыше 30 тысяч евреев.
Для многих здесь - помнить об этой трагедии значит избежать повторения ошибок прошлого не только на Украине, но и в Европе.
Посещение Бабьего Яра завершило двухдневный визит делегации, организованной Европейской еврейской ассоциацией в партнерстве с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" и Федерацией еврейских общин Украины.
Всего, по оценкам историков, жертвами массовых расстрелов в Бабьем Яре во время немецкой оккупации стали от 100 до 150 тысяч человек - евреев, советских военнопленных, коммунистов, цыган и украинских националистов.