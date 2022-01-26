Европейская делегация посетила Бабий Яр

Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста в Бабий Яр приехала европейская политическая делегация.

Здесь на окраине Киева 29-30 сентября 1941 года произошла одна из самых страшных трагедий времен Второй Мировой войны. Нацистами и их местными пособниками были убиты свыше 30 тысяч евреев.

Это братская могила. Годами о Бабьем Яре ничего не было известно. Мы не знали, что случилось здесь - в советское время все скрывалось, а в последствии и самой Украиной Йосси Лемпкович главный редактор Европейской еврейской прессы в Бельгии

Для многих здесь - помнить об этой трагедии значит избежать повторения ошибок прошлого не только на Украине, но и в Европе.

Никогда не знаешь, что может случиться в военное время, когда придут находящиеся недалеко отсюда на границе солдаты. Ты никогда не знаешь, что произойдет со дня на день. Евреи, жившие здесь раньше, не подозревали, что однажды их привезут сюда и убьют Александр Бенджамен директор Европейской еврейской ассоциации в Бельгии

Посещение Бабьего Яра завершило двухдневный визит делегации, организованной Европейской еврейской ассоциацией в партнерстве с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" и Федерацией еврейских общин Украины.

Всего, по оценкам историков, жертвами массовых расстрелов в Бабьем Яре во время немецкой оккупации стали от 100 до 150 тысяч человек - евреев, советских военнопленных, коммунистов, цыган и украинских националистов.