Суд над 100-летним нацистом

Прикрывая лицо картонной папкой 100-летний Йозеф Шутц предстал перед судом немецкого Бранденбурга-на-Хафеле . Бывший охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен обвиняется в причастности к убийству более 3,5 тысяч человек.

Заксенхаузен был своего рода тренировочным полигоном, где нацисты отрабатывали способы массового уничтожения заключенных. За годы войны здесь были убиты и замучены десятки тысяч людей.

На процессе присутствуют родственники погибших в и немногие выжившие бывшие узники. Следят за ним и те, кто не смог приехать. Архитектор Антуан Грумбах, сын Жана Грумбаха, борца французского Сопротивления, убитого в Заксенхаузене в 1944 году.

"И это не только он, там были бесчисленные охранники лагеря, которые вели себя неприемлемо и были, что бы там они ни говорили, сообщниками", - говорит Антуан Грумбах о подсудимом.

Йозеф Шутц служил надзирателем в Заксенхаузене в течении трёх лет. Вины своей он не признаёт, приносить извинения и давать показания отказался.

"Эти судебные процессы, эти процессы, так сказать, позднего отправления правосудия, происходят так поздно, потому что немецкие судебные органы не уделяли достаточного внимания делам нацистских преступников, в течение десятилетий не проявляли никакого интереса к их судебному преследованию", - говорит Кристоф Хебнер, вице-президент Международного комитета Освенцима.

Судебное преследование Йозефа Шутца стало возможным после процесса над охранником Собибора Иваном Демьянюком в 2011 году. Сам факт службы в концлагере - уже повод для обвинения.