ООН осудила отрицание Холокоста

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждает и отвергает отрицание Холокоста как исторического факта. Документ инициировали Израиль и Германия, его соавторами выступили свыше 60 стран. Резолюция утверждена на основе консенсуса, то есть без голосования. В тексте отмечается, что память о Холокосте имеет "ключевое значение для предотвращения новых актов геноцида".

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан привел следующие цифры: "Только 54% населения Земли слышали о Холокосте, причем треть людей скептически относятся к фактам. Некоторые считают, что число погибших было преувеличено, другие полагают, что Холокост - это просто миф. По мере того, как уменьшается число переживших Холокост, соцсети все чаще внушают молодежи сомнения в реальности и укрепляют веру в ложь".

В ООН призвали владельцев соцсетей противостоять использованию их площадок для пропаганды антисемитизма и искажения истории. В день утверждения резолюции суд Парижа подтвердил требование к Twitter раскрыть методы борьбы с ненавистью. Facebook объявил о запрете любого контента, отрицающего Холокост, еще в 2020-м.