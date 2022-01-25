Португальцы смотрят в будущее с пессимизмом

Типичное утро этой семьи. Ана, по образованию юрист, осталась без работы, а Рикарду, который учился на электроинженера, работает айтишником. Живут они в Баррейру, в 40 минутах езды от Лиссабона. У них двое детей. Младший ходит в баскетбольную секцию и джазовую школу.

Совсем другая музыка звучала в португальском парламенте, распущенном после того, как он не смог принять бюджет. В разгар пандемии португальцам нужно снова идти на избирательные участки. Рикрду и Ана мечтают о радикальных переменах.

«Нетрудно заметить, сколько вокруг бедности, —говорит Ана, — Очень много. Сейчас понятно, что для решения социальных вопросов в нашей стране мало или вообще ничего не делается. В начале пандемии можно было сказать: никто не был готов. Но два года спустя? У врачей плохие условия труда. Клиники работают кое-как. Это крупный провал правительства».

«Люди разочарованы тем, что правительство не сделало того, что должно было сделать вовремя», — вторит ей Рикарду.

Такое мнение очень популярно. Хотя мало, кто верит, что выборы что-то принципиально изменят, кроме того, что социалистам придется создавать коалицию с правоцентристами. Малый бизнес переживает тяжелый кризис, особенно в центре Лиссабона, когда-то заполненном туристами.

«Я работаю 30 лет, — говорит Антониу Суза хозяин старинного ресторана в центре Лиссабона, — но двух последних лучше бы не было. Я считаю, что у нас плохая финансовая политика. Мы платим много налогов. Но мы обеднели и должны платить меньше».

Экономические трудности хорошо заметны на португальских улицах. Люди разочарованы двумя последними годами. Многие мечтают о переменах, в то же время считая, что ничего не изменится.