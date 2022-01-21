Умер Анатолий Найман

Ушёл из жизни Анатолий Найман. Поэту, переводчику, литературному критику было 85 лет.

Анатолий Найман получил известность в 1950-х сначала как переводчик поэзии, хотя под псевдонимом уже тогда публиковал рассказы и стихи. Благодаря переводам он сблизился с Анной Ахматовой — они стали соавторами, вместе переводили итальянского поэта Джакомо Леопарди. Затем Найман был литературным секретарём Ахматовой.

Найман открыл для многих поэзию трубадуров — в своих переводах он старался максимально воспроизводить форму оригинала, отмечая при этом важность музыкального сопровождения. В советское время были опубликованы сделанные Найманом переводы Бодлера, Томаса Элиота, Джона Донна, в том время как его собственные стихи и художественная проза распространялись в самиздате. Они были напечатаны уже после распада СССР. Особое внимание обращают на автобиографические сочинения Наймана, в которых он раскрывал, в частности, литературную жизнь Ленинграда второй половины XX в.

Дорогие друзья! Мы с мамой посоветовались и решили, что следует об этом написать. Вчера, когда Анатолий Генрихович... Posted by Anna Narinskaya on Tuesday, January 18, 2022

Анатолию Найману стало плохо в понедельник во время выступления с докладом об Осипе Мандельштаме на конференции ВШЭ. «Он успел сказать всего несколько предложений», — написала его дочь Анна Наринская, отметив значительность и поразительность этих обстоятельств.

Поэта и литературоведа госпитализировали с инсультом, но спасти его врачи не смогли. Он умер в ночь на 21 января.