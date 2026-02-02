Велотурист из Польши, мечтавший доехать до Оймякона, умер в Якутии

В гостинице якутского посёлка Хандыга найден мёртвым польский турист Адам Борейко. Он путешествовал по Якутии на велосипеде, планируя добраться до Оймякона — самого холодного населённого пункта Земли.

Тело обнаружили сотрудники гостиницы вечером 1 февраля. Причины смерти пока неизвестны: тело поляка отправлено на экспертизу в Якутск.

Чтобы получить визу в Россию, Адаму потребовалось полтора года. Однако это не остановило опытного путешественника. 52-летний поляк сел на велосипед 11 лет назад и успел войти в число известных велоэкстремалов. Он пересёк Сахару, Атласские горы в Марокко, а также всю Индию с юга на север.

После жары и высоты, по его словам, он захотел испытать себя на холоде.

Борейко прибыл в Якутск 18 января и планировал завершить 900-километровый маршрут 18 февраля. В своём путевом блоге путешественник прямо называл поездку до Оймякона «самым тяжёлым опытом» в своей жизни.

В то же время он писал в основном с позитивом, восторгался гостеприимством и благожелательностью жителей Якутии, хотя один раз и обмолвился о «небольших проблемах со здоровьем».

Его путешествие прервалось менее чем на полпути: от Хандыги до Оймякона 500 км.