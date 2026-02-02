Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Велотурист из Польши, мечтавший доехать до Оймякона, умер в Якутии

Адам Борейко в Якутии
Адам Борейко в Якутии Авторское право  www.instagram.com/szadam_totutotam/
Авторское право www.instagram.com/szadam_totutotam/
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Адам Борейко был опытным туристом — на велосипеде пересекал пустыни и горы

В гостинице якутского посёлка Хандыга найден мёртвым польский турист Адам Борейко. Он путешествовал по Якутии на велосипеде, планируя добраться до Оймякона — самого холодного населённого пункта Земли.

Тело обнаружили сотрудники гостиницы вечером 1 февраля. Причины смерти пока неизвестны: тело поляка отправлено на экспертизу в Якутск.

Чтобы получить визу в Россию, Адаму потребовалось полтора года. Однако это не остановило опытного путешественника. 52-летний поляк сел на велосипед 11 лет назад и успел войти в число известных велоэкстремалов. Он пересёк Сахару, Атласские горы в Марокко, а также всю Индию с юга на север.

После жары и высоты, по его словам, он захотел испытать себя на холоде.

Борейко прибыл в Якутск 18 января и планировал завершить 900-километровый маршрут 18 февраля. В своём путевом блоге путешественник прямо называл поездку до Оймякона «самым тяжёлым опытом» в своей жизни.

В то же время он писал в основном с позитивом, восторгался гостеприимством и благожелательностью жителей Якутии, хотя один раз и обмолвился о «небольших проблемах со здоровьем».

Его путешествие прервалось менее чем на полпути: от Хандыги до Оймякона 500 км.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Массовая гибель новорожденных в Кузбассе. Родители ищут других пострадавших для подачи жалобы

Вице-президент «Транснефти» выпал из окна квартиры на Рублёвке, это не первая подозрительная смерть

Эксклюзив Euronews из Ирана: «Число раненых так велико, что врачи не справляются»