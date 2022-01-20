Блинкен: "Нельзя позволять России нарушать принципы"

Единый день приёмки военной продукции, прошедший в России в четверг, на Западе восприняли не иначе, как в контексте ситуации вокруг Украины.

В Берлине, на встрече американских и европейских дипломатов, вновь обещали России "катастрофические санкции" в случае вторжения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о принципах, которые, по его мнению определяют современную Европу: это неизменность границ, суверенитет и свободный выбор союзников:

"Позволить России безнаказанно нарушать эти принципы — это значит вернуть опасные и нестабильные времена, когда этот континент и сам этот город были разделены надвое, с ничейными зонами между ними, которые патрулировали солдаты, когда угроза полномасштабной войны владела всеми умами. Это также дало бы понять всем в мире, что этими принципами вполне можно поступиться — а это тоже привело бы к катастрофическим результатам".

По данным Вашингтона, Россия сосредоточила на границах Украины около 100 тысяч военнослужащих. Определённые надежды западные аналитики возлагают на встречу Блинкена и Сергея Лаврова, которая запланирована в Женеве.

Урсула фон дел Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Мы хотим вести диалог. Мы хотим, чтобы конфликты решались в рамках организаций, созданных для этого. Но если ситуация ухудшится, если последуют дальнейшие нападения на территориальную целостность Украины, мы ответим масштабными экономическими и финансовыми санкциями".

В Москве неоднократно отрицали существование планов вторжения. В Кремле осуждают отправку оружия Киеву и заявляют, что провокации именно Запада, а не России, могут привести к кровопролитию.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране".

Слова президента США Байдена о том, что за "небольшое вторжение" санкции будут одними, а за "полномасштабное" — совсем другими, вызвали возмущение уже на Украине. Глава государства Владимир Зеленский ответил американскому коллеге в Твиттере, заявив, что "не бывает ни малых стран, ни небольших вторжений, ни незначительных потерь".