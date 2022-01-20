Госсекретарь США Энтони Блинкен завершает своё турне по странам Европы, главной темой которого стала ситуация на российско-украинской границе. В четверг он встретился в Берлине с главами МИД Германии, Франции и Великобритании. На пятницу запланированы переговоры в Женеве с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Вашингтон вслед за Киевом обвиняет Москву в подготовке к военной агрессии против Украины и грозит в случае агрессии жёстким ответом, в частности, блокировкой транзакций российских банков в долларах. Москва называет эти претензии спекуляциями.

Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности. Мария Захарова официальная представительница МИД России

Одним из оснований для обвинений в адрес Москвы стали сообщения о сосредоточении российских войск близ границы. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о 100 тысяч военных, это подтверждала глава МИД Германии Анналена Бербок.

В Кремле заявляли, что концентрируют силы у западных рубежей в ответ на создание «очень напряжённой ситуации» в связи с продвижением инфраструктуры НАТО к российским границам.