Украинский премьер просит помощи НАТО

Премьер-министр Украины призвал НАТО усилить свое присутствие в регионе, чтобы помочь ей противостоять российской угрозе. Денис Шмыгаль предупредил Евросоюз о наращивании российской военной мощи недалеко от украинской границы и в Крыму, где всего скопилось, по его сведениям, не менее 100 тыс солдат. В интервью в Брюсселе корреспонденту Euronews Ане Лазаро он назвал происходящее "серьёзным актом дестабилизации".

Шмыгаль: С нашей точки зрения, это дестабилизация внутри Украины, чтобы остановить украинский евроинтеграционный путь. Но это также приводит к дестабилизации внутри Европы из-за миграционного кризиса, из-за энергетического кризиса, из-за кибератак. Так что всё это несет дестабилизацию как в Украине, так и в Евросоюзе. Всё это очень связано.

Euronews: Беларусь объявила о совместных с Россией военных учениях. Как вы думаете, это опасно для Украины и также для НАТО, потому что база в Калинграде не так уж далеко?...

Шмыгаль: Это очень опасно для Украины и для всего региона, в том числе для Польши, для стран Балтии. Так что это опасность не только для Украины, это опасность для региона. Мы этим обеспокоены, мы просим поддержки у наших партнеров, чтобы остановить такого рода действия в нашем регионе и вокруг Украины.

Euronews: Чего именно в этом контексте вы ожидаете от НАТО?

Шмыгаль: Сотрудничества, технологий, оружия, обучения наших солдат. Может быть, какой-то срочной инспекции со стороны НАТО, но не только со стороны НАТО, а и со стороны наших зарубежных партнеров, которые не являются членами НАТО. Так что любая поддержка, любое присутствие сил НАТО в Чёрном море, у наших границ и у границы с Россией поддержит нас и остановит этот акт агрессии и провокации.

Украина считает присутствие кораблей НАТО в Чёрном море фактором обеспечения её безопасности, но Россия рассматривает это как угрозу своей безопасности.