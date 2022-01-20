Хотят ли русские войны? Джо Байден считает, что нет

Владимир Путин не хочет полномасштабной войны на Украине, но готов "испытать на прочность Запад, США и НАТО", - так оценил ситуацию американский президент Джо Байден. Отвечая на вопросы, журналистов, Байден предупредил, что за подобные "испытания" Москва заплатит "огромную цену".

"Если они действительно сделают то, на что способны с тем контингентом, который сконцентрирован на границе, то вторжение на Украину обернется для России катастрофой. Наши союзники и партнеры готовы нанести России, российской экономике значительный ущерб", - уточнил Байден.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон, вставший на полгода к штурвалу ЕС, призвал оперативно согласовать новый план европейской безопасности, включающий в себя меры для ослабления напряженности в отношениях с Россией.

"В ближайшие недели следует сформулировать европейское предложение по новому Пакту о безопасности и стабильности. Мы должны сначала согласовать его между европейскими странами, а затем поделиться инициативой с нашими союзниками в НАТО и предложить ее России для старта переговоров", - пояснил Макрон, выступая в Европарламенте.

Ставку на дипломатию делает и Германия: канцлер Олаф Шольц заявил, что после нескольких лет растущей напряженности в регионе "молчание не является разумным вариантом": "Именно поэтому мы ведем разговор с Москвой в самых разных форматах, подтверждая нашу приверженность территориальной целостности Украины. Мы говорим о ключевом принципе нашего общего европейского миропорядка, согласно которому границы не должны перемещаться силой".

Деэскалация напряженности - пока только в планах. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине дополнительную помощь в сфере безопасности перед лицом потенциально агрессивного соседа. Россия со своей стороны обвиняет Америку в распространении спекуляций, призывая заставить Киев выполнять Минские соглашение и дать от имени НАТО гарантии безопасности.