Тонга: вулкан и цунами унесли две жизни

Как минимум два человека погибли в результате извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в 65 км к северу от столицы Королевства Тонга, сообщили в МИДе Новой Зеландии.

Тела погибших были обнаружены при расчистке улиц столицы островного государства Нукуалофы от пепла и обломков зданий, разрушенных вызванными извержением вулкана цунами. Первой жертвой стихии стала гражданка Великобритании Анджела Гловер (по сообщениям семьи, она погибла, пытаясь спасти животных из приюта); личность второго погибшего устанавливается.

Глава новозеландского МИДа Нанаия Махута заявила, что получены первые данные воздушного наблюдения, начатого ВВС страны в понедельник. Они будут отправлены властям Королевства Тонга, чтобы те решили, какая помощь им необходима прежде всего.

Взлётно-посадочная полоса столичного аэропорта в настоящий момент засыпана пеплом и не может принимать самолеты. "Два корабля новозеландских ВМС - фрегат "Веллингтон" и вспомогательный военный корабль "Аотеароа" - направятся в Королевство Тонга", - добавила Нанаия Махута.

Планируется, что фрегат "Веллингтон" доставит на территорию островной страны команды гидрографической разведки и водолазов, а вспомогательный корабль "Аотеароа" возьмет на борт запасы питьевой воды и гуманитарный груз. Корабли новозеландских ВМС будет сопровождать многоцелевой армейский вертолет корабельного базирования SH-2G Seasprite. Также новозеландские власти подготовили к вылету военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, который доставит в пострадавшие районы гуманитарную помощь и предметы первой необходимости.

Во вторник Новая Зеландия обязалась выделить 1 млн новозеландских долларов на помощь пострадавшему от стихийного бедствия островному государству.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось 14 января, 15-го сильный взрыв и активная вулканическая деятельность спровоцировали цунами, в результате которых сильно пострадала расположенная на северном берегу столица островного государства, а также часть курортов и населенных пунктов на западе острова.

В настоящий момент большая часть островов архипелага покрыта пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей, а связь страны с внешним миром сильно ограничена из-за повреждения подводного кабеля.