Шаманы из Перу думают о России и о судьбах мира

Вот уже почти 2 года, как мир не может справиться с пандемией. Что принесет нам год 2022? Перуанские шаманы провели древние ритуалы в горах недалеко от Лимы, чтобы заглянуть в будущее и испросить у духов милосердия в новом году. Ритм церемонии задавали погремушки маракас, посредники между мирами трубили в бычьи рога.

Вальтер Аларкон, шаман: "Коронавирус останется с нами, он уже практически стал членом семьи. Он будет мягче, с ним можно будет жить, и постепенно он исчезнет."

Напряженность на мировой арене также беспокоит шаманов. Они воскурили благовония перед портретами лидеров России, Украины, США, Мексики и других стран.

Феликс Рольдан, шаман: "Россия хочет захватить Украину, но этому не суждено случиться. Ведь мы, шаманы, работаем над тем, чтобы в мире не было войн, не было физической агрессии".

Сбудутся ли эти предсказания? Поможет ли миру шаманский фимиам, букеты из целебных трав, лепестки роз и раковины? Узнаем уже скоро.