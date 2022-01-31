Экологическая катастрофа в Перу: бакланы гибнут от разлива нефти

Экологическая катастрофа в Перу: бакланы гибнут от разлива нефтиКомментарии
Из-за разлива около 12 тысяч баррелей нефти в Тихом океане морские птицы, гнездящиеся на островах в особо охраняемой зоне у берегов Перу, рискуют отравиться нефтепродуктами или погибнуть от голода.
Журналисты AFP и защитники природы отправились осмотреть остров Исла-Пескадорес, густо населенный гуанайскими бакланами, которых ещё называют бакланами Бугенвиля.
Экологическая катастрофа началась 15 января в Вентанилье, провинция Кальяо, во время разгрузки танкера "Mare Doricum", принадлежащего испанской нефтегазовой компании Repsol.
Многочисленные колонии морских птиц питаются рыбой, которая также является источником дохода рыбаков из деревни Анкон, к северу от Лимы. Из-за запрета на промысел экологическое бедствие может привести к социальному кризису.