Экологическая катастрофа в Перу: бакланы гибнут от разлива нефти

Из-за разлива около 12 тысяч баррелей нефти в Тихом океане морские птицы, гнездящиеся на островах в особо охраняемой зоне у берегов Перу, рискуют отравиться нефтепродуктами или погибнуть от голода.

Журналисты AFP и защитники природы отправились осмотреть остров Исла-Пескадорес, густо населенный гуанайскими бакланами, которых ещё называют бакланами Бугенвиля.

Сегодня мы обнаружили и перенесли в лодку плавающую в море птицу, через несколько минут она умерла. Это происходит, потому что птицы уже отравились нефтепродуктами, они еще держатся на поверхности, но у них нет сил плавать, охотиться или летать. Джанкарло Инга-Диас ветеринар, участник экспедиции

Экологическая катастрофа началась 15 января в Вентанилье, провинция Кальяо, во время разгрузки танкера "Mare Doricum", принадлежащего испанской нефтегазовой компании Repsol.

Операция по ликвидации разлива нефти, который местные власти назвали самым страшным экологическим бедствием за последние годы.

Обычно пребывание в воде комфортно для птиц, так как их перья водонепроницаемые, но из-за загрязнения нефтью перья теряют это свойство, птицы становятся беззащитными. Самая частая причина гибели обитающих здесь особей - гипотермия. Джанкарло Инга-Диас Ветеринар, участник экспедиции

Многочисленные колонии морских птиц питаются рыбой, которая также является источником дохода рыбаков из деревни Анкон, к северу от Лимы. Из-за запрета на промысел экологическое бедствие может привести к социальному кризису.