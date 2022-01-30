Компанию Repsol обвиняют в разливе нефти

В порту "Чанкай" вблизи столицы Перу Лимы экоэктивисты вышли на демонстрацию против испанской компании Repsol ("Репсоль"), с танкера которой в Тихий океан попало более 10 тысяч баррелей нефти. На днях компания признала, что объем разлива в два раза больше, чем предполагалось ранее.

Прокуратура проводит расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде. Власти Перу потребовали от Repsol компенсации. Компания утверждает, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, вызванных извержение подводного вулкана в Королевстве Тонга.