ООН: забыть о ком-то, значит обречь на пандемию всех

ООН: забыть о ком-то, значит обречь на пандемию всехКомментарии
Экспоненциальный рост заболеваемости Covid-19 в России обсудит во вторник Координационный совет при правительстве. Вызывающая беспокойство статиcтика начала расти после новогодних праздников: за неделю с 10 по 16 января в стране подтвердили 152 685 случаев заражения, что на 35,3% больше, чем за предыдущие семь дней. В этой связи 12 января президент Путин призвал наращивать темпы тестирования и вакцинации.
На Давосском экономическом форуме, который в этом году проходит онлайн, главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил сомнение, что вариант "омикрон" станет предвестником перехода пандемии в разряд эндемичных болезней.
Участвовавший в Давосском форуме генеральный сектерать ООН призвал элиту мирового бизнеса поддержать кампанию по вакцинации.
Греция, вслед за другими европейскими странами, ввела с понедельника обязательную вакцинацию для граждан старше 60-ти. В случае отказа от прививки. их ждёт штраф в размере 50 евро в январе и 100 евро каждый последующий месяц.