ООН: забыть о ком-то, значит обречь на пандемию всех

Экспоненциальный рост заболеваемости Covid-19 в России обсудит во вторник Координационный совет при правительстве. Вызывающая беспокойство статиcтика начала расти после новогодних праздников: за неделю с 10 по 16 января в стране подтвердили 152 685 случаев заражения, что на 35,3% больше, чем за предыдущие семь дней. В этой связи 12 января президент Путин призвал наращивать темпы тестирования и вакцинации.

На Давосском экономическом форуме, который в этом году проходит онлайн, главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил сомнение, что вариант "омикрон" станет предвестником перехода пандемии в разряд эндемичных болезней.

Вопрос, сможет ли омикрон-штамм стать "живой вакциной", на которую все надеются, остаётся открытым. Так может быть, если мы не получим другой вариант, который ускользнёт от иммунного ответа на предыдущий Энтони Фаучи советник по медицине президента США

Участвовавший в Давосском форуме генеральный сектерать ООН призвал элиту мирового бизнеса поддержать кампанию по вакцинации.

Последние два года продемонстрировали простую, но жестокую истину: если мы забываем о ком-то, то обрекаем на пандемию всё человечество. Если мы не сможем вакцинировать каждого, то породим новые варианты, которые распространятся через границы и снова приведут к остановке повседневной жизни и экономики Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

Греция, вслед за другими европейскими странами, ввела с понедельника обязательную вакцинацию для граждан старше 60-ти. В случае отказа от прививки. их ждёт штраф в размере 50 евро в январе и 100 евро каждый последующий месяц.