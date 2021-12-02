ООН: растёт число нуждающихся

Организации Объединённых Наций требуется 41 миллиард долларов для оказания гуманитарной помощи. В мире продолжается пандемия, не утихают многочисленные конфликты, изменяется климат, и всё большее число людей испытывают крайнюю нужду. Об этом заявил Мартин Гриффитс, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам:

– По нашим оценкам, к 2022 году в гуманитарной помощи будут нуждаться 274 миллиона человек, то есть на 17% больше, чем в 2021 году. Это соответствовало бы четвёртой по численности населения стране в мире. Наша программа направлена на помощь 183 миллионам человек, находящимся в наиболее уязвимом положении.

В опубликованном ООН докладе также отмечается, что в самых бедных странах, где очень низок уровень вакцинации, ситуация может существенно усугубиться в связи с распространением нового штамма коронавируса.