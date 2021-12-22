Пандемия: в ЕС принимают новые меры

В Великобритании в среду зарегистрировано более 160 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Речь идёт о рекордном значении с начала пандемии. Жертвами заболевания в этот день стали в стране 140 человек, и теперь общее число погибших от ковида превысило 147 500.

Французские власти говорят о пятой волне пандемии. За последние сутки здесь выявлено более 70 тысяч заразившихся. Эксперты связывают такое положение дел с быстрым распространением штамма омикрон. В стране принимаются меры по ускорению вакцинации, которая теперь будет применяться и для детей от 5 до 11 лет.

В Израиле предлагается сделать четвёртую прививку от коронавируса людям с ослабленной иммунной системой и тем, кому больше 60 лет, а также медицинским работникам.

В Европе подобную меру многие также находят уместной, о чём заявил Карл Лаутербах, министр здравоохранения Германии:

– Как учёный, я лично полагаю, что четвёртая ревакцинация будет необходима.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения такой подход не разделяют, отмечая, что в ряде стран многие люди до сих пор не прививались ни разу. Тедрос Гебреисус, гендиректор ВОЗ:

– Ни одна страна не может ускорить выход из пандемии, и повторные прививки не гарантируют достижения цели, если не принимать и других мер предосторожности.

Многие жители Португалии намерены сдать тест на коронавирус незадолго до рождественских праздников, чтобы иметь возможность провести их вместе с друзьями и семьями. До 9 января наличие отрицательного теста необходимо для посещения ресторанов, концертов и других мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.