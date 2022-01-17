Удастся ли Токаеву реформировать Казахстан

После массовых протестов, во время которых погибли сотни людей и тысячи получили ранения, казахстанские власти обозначили курс на долгожданные реформы. Выступая в парламенте 11 января, президент Касым-Жомарт Токаев признал обострившуюся проблему социального неравенства и объявил о преобразовании системы госуправления. Он также анонсировал пакет политических реформ.

"Назрела трансформация взаимоотношений между государством и обществом. Нужен новый формат общественного договора", - подчеркнул президент.

Экономист Куат Акижанов назвал речь президента "новой вехой" в истории Казахстана: "Президент Токаев затронул социально-экономические проблемы и назвал вещи своими именами. Он впервые сказал о том, о чем раньше молчали. Если о проблемах не говорят, их и не решают".

"Власть устоит"

Протесты в Казахстане были жестко подавлены. Vasily Krestyaninov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Антиправительственные митинги вспыхнули на юго-западе Казахстана в начале года из-за резкого повышения цен на газ. Протесты с требованиями улучшения условий жизни и ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева распространились на всю страну.

Казахстан запросил ввод в страну войск ОДКБ, власти развернули в Алма-Ате антитеррористичнескую операцию. За участие в незаконных акциях, мародерстве и других преступлениях были задержаны две тысячи человек. При этом президент дал понять, что требования демонстрантов услышаны. Так правительство ушло в отставку, а должность премьера занял Алихан Смаилов, снискавший славу жесткого управленца.

"В период этих демонстраций Токаев сказал ключевую фразу: "Власть устоит". Меры и мероприятия, которые он предпринял, направлены на стабилизацию политической ситуации в стране и стабилизацию власти как таковой", - считает политолог Аскар Нурша.

Назарбаев находится у руля в Казахстане еще с советского времени. Родственники бывшего президента занимают государственные посты, находятся во главе крупнейших компаний и банков. За последние 30 лет семья обзавелась недвижимостью на сотни миллионов долларов по всему миру. В результате демонстраций ряд чиновников, лояльных елбасы, были отстранены от своих постов или были арестованы.

В понедельник стало известно, что зятья бывшего президента также лишились занимаемых должностей. По мнению политолога, действия Токаева не означают войны с влиятельным предшественником. "Он (Токаев - прим.) же никого не арестовал из членов семьи. (...) Пока мы видим, что уходят с ключевых постов его ближайшие родственники, но я думаю, о полной "де-назарбаизации" можно будет говорить лишь тогда, когда речь пойдет о возвращении государству либо изъятии активов, которыми владеет семья Назарбаева", - считает Нурша.

При этом политолог подчеркнул, что какие-то активы все же могут быть перераспределены от членов семьи в пользу госбюджета. "Важной частью усилий по стабилизации является диалог внутри госаппарата, в том числе с представителями предыдущей власти. (...) Токаев ведет политический торг, и показывает, что готов работать с теми членами семьи, которые готовы работать по новым правилам", - добавил он.

Сложный транзит власти

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев на церемонии инаугурации. AP/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved

Уходящий в отставку Назарбаев назначил бывшего дипломата Касым-Жомарта Токаева исполняющим обязанности президента в 2019 году. Ожидалось, что новый лидер и сторонник децентрализации власти сумеет оживить экономику, которая уже не показывала такого роста, как в начале нулевых. Для Назарбаева же создали новую почетную должность, окрестив его елбасы или "лидером нации". В 2020 Токаев подчеркивал, что даже если "Назарбаев не будет президентом этой страны, он будет иметь колоссальное влияние на внешнюю и внутреннюю политику".

По мнению большинства политологов, так оно и было: несмотря на то, что официально страной управлял Токаев, окончательные решения принимались в администрации Назарбаева, а реформы натыкались на ожесточенное сопротивление со стороны "проназарбаевских" элит.

"Очень влиятельные люди (в Казахстане - прим.) заинтересованы сохранять статус кво. Они не давали этим изменениям произойти. В контексте произошедших событий мы можем утверждать, что теперь у него (Токаева - прим.) есть возможность, как у ответственного человека, как у президента, уже настоящего, эти изменения претворять в жизнь", - сказал экономист Куат Акижанов.

Важным последствием демонстраций стало то, что жесткие заявления и принятые президентом меры изменили общественное мнение. "В эти мрачные дни Токаев оставался на местах и Токаев показал себя лидером страны. Даже при живом Назарбаеве люди считают, что власть полностью перешла к действующему президенту", - объяснил Нурша.

Где Назарбаев?

Несмотря на то, что Токаев пришел к власти благодаря Назарбаеву, общество разделяет двух политиков. По словам Нурши, политическое устройство Казахстана подразумевает, что "власть не вызывает ненависть как таковая целиком". В то время как елбасы и его команда стали "ястребами", символом силовых структур, администрация Токаева ассоциировалась с "голубями", проводниками реформ.

"Есть отношение к Токаеву отдельное, а есть отношение к Назарбаеву. Эти два года основная масса населения все-таки связывала надежды на позитивные изменения с Токаевым. Назарбаев кредит доверия исчерпал, а Токаев нет", - добавил он.

При этом укрепление позиции Токаева не означает, что Назарбаев готов действительно уйти из политики. "Мы еще не знаем, где находится елбасы, в каком он физическом состоянии и какую линию будет проводить его семья", - сказал политолог.

С началом протестов бывший президент Нурсултан Назарбаев ни разу не появился в публичном поле. О его местонахождении и самочувствии ходят различные слухи, но ни один из них пока не был подтвержден. Пресс-секретарь елбасы заявил, что "лидер нации" не покидал Кахахстан и поддерживает связь с Касым-Жомарт Токаевым. Из поля зрения прессы также пропали члены семьи Назарбаева.

Нурша считает, что казахстанское общество может не согласиться на возвращение елбасы: "Даже если с ним все нормально, если он вернется в страну, в обществе задаются вопросы: почему человека, которого мы называем лидером нации, не было с нами все эти дни? Куда он пропал?"