Захарова раскритиковала заявления советника Эрдогана по Казахстану

Захарова раскритиковала заявления советника Эрдогана по КазахстануКомментарии
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала слова главного советника президента Турции Исхана Шенера об "оккупации Казахстана Россией". Она заявила, что люди, рассуждающие подобным образом, не уважают суверенитет республики и "не осознают независимости этого государства".
"Ихсан Шенер характеризует Республику Казахстан как страну, которая сначала, как он сказал, освободилась от "советского гнета", а ныне "некие силы якобы вновь угрожают поставить ее под бессмысленное ярмо", - сказала Захарова. - Подобная трактовка как советской, так и современной истории Казахстана из уст турецкого официального лица вызывает, мягко говоря, недоумение".
При этом дипломат уточнила, что в высказываниях Шенера нет "прямых обвинений в адрес РФ в оккупации Казахстана", но добавила, что такие высказывания "не соответствуют духу российско-турецкой дружбы".
По словам Захаровой, действия РФ в отношении Казахстана основаны на понимании суверенитета Казахстана. "Наша страна исходит из того, что Казахстан является суверенным, независимым государством. Ему можно оказывать содействие, развивать отношения, помогать", - сказала она.
В то же время Казахстан входит в Организацию тюркских государств - международную организацию, созданную в 2009 году под влиянием Турции. Ранее Шенер прокомментировал ситуацию в Казахстане, назвав ее провокацией против Организации тюркских государств и сказав, что страна "подвергается оккупации".
"Под предлогом повышения рыночных расценок на газ сегодня Казахстан подвергается оккупации. Государство, освободившееся от 30-летнего советского ига, обратившееся к своему богатству, культуре и ценностям, хотят снова поместить под этот тягостный, бессмысленный пресс, - сказал он. - Дороговизна жизни, дороговизна нефти - прикрытие. После того, как была создана Организация тюркских государств, против нее начались провокации".
2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. С 13 января миротворческий контингент ОДКБ начал возвращение в страны базирования.