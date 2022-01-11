Казахстан: новое правительство приходит, ОДКБ уходит

Алихан Смаилов стал новым премьер-министром Казахстана. Об этом во вторник утром сообщила пресс-служба президента страны. Позже еще одним указом Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства. Свои посты в нём сохранили главы МИДа, Минобороны и МВД.

В тот же день президент Казахстана представил новый состав кабинета министров парламенту. Выступая в Мажилисе, Токаев заявил, что попытка госпереворота в Казахстане провалилась, а республику ждут масштабные преобразования.

"Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении. Ключевыми выгодаприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьёзно ограничили свободное развитие рынка и снизили конкурентоспособность страны", - заявил в частности Токаев.

Поэтапный вывод миротворцев ОДКБ на фоне стабилизации обстановки начнётся через два дня и займет не более 10 дней, также уточнил президент Казахстана. По его словам, стратегической задачей для Казахстана станет кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности, так, в республике сформируют новые подразделения Нацгвардии и спецназа.

За неделю массовых протестов и беспорядков задержаны 9 900 человек, сообщили во вторник в пресс-службе МВД Казахстана.

Между тем жизнь в Алма-Ате постепенно возвращается в нормальное русло, хотя обслуживание международных рейсов в аэропорту мегаполиса не будет осуществляться как минимум до 15 января, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.