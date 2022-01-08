"Связь с братишкой": казахстанцы помогают друг-другу созвониться

Когда в Алма-Ате начались массовые беспорядки и столкновения с полицией, популярный финансист и блогер Kunekei Nurlan с удивлением обнаружила, что ее сторис смотрят только малочисленные подписчики из-за границы.

"Они начали писать: "Весь Казахстан в вакууме, мы не можем дозвониться до родственников. Почему вы онлайн?" - сказала Kunekei Nurlan, попросив Euronews использовать псевдоним вместо настоящего имени.

Из-за программы VPN, установленной на телефон, блогер не сразу поняла, что власти отключили интернет практически во всей стране, и большинство казахстанцев оказались без связи с близкими и информации о происходящем.

"Я поняла, что у меня есть доступ в целом к информации, к людям", - сказала она.

"Связь с братишкой"

Сначала блогеру начали писать друзья и знакомые, застрявшие в аэропортах в других странах. "Они просили позвонить их друзьям и родителям, потому что мобильная и городская связь в Казахстане работала, - продолжила Kunekei Nurlan. - Мы со своих номеров созванивались, спрашивали и передавали им сообщения, к примеру: "Марат сейчас в Германии, не может вылететь".

Затем в инстаграм начало поступать все больше и больше сообщений, уже не только от друзей и знакомых: "Я уже физически не могла всех сама обзванивать. У меня закончились деньги на телефоне, банковские приложения и терминалы не работали, мы все сидели дома, никто никуда не выходил".

Тогда предприимчивой алма-атинке, у которой уже был опыт организации работы в команде, пришла в голову идея создать группу в "Телеграмме" - одном из самых популярных мессенджеров в стране. "Я быстро объявила, что ищу волонтеров, у которых тоже есть доступ к интернету, чтобы связывать людей, потому что самое ужасное, это когда у тебя нет никакой информации", - объясняет она.

Kunekei Nurlan получила заявки от сотен людей не только из Казахстана, но и из других стран: России, Узбекистана, Турции, Евросоюза. Так, всего за несколько дней появилось сообщество "Бауырмен Байланыс", что в переводе с казахского означает "Связь с братишкой" - близким человеком. На момент написания статьи в телеграм-канале было более 13 тысяч подписчиков.

"Психологически тяжело"

Большинство сообщений содержат имя, номер телефона и просьбу дозвониться и узнать, всё ли у абонента в порядке. "Многие наши граждане за границей не могут дозвониться, потому что некоторые не умеют пользоваться скайпом, некоторые не умеют пользоваться различными приложениями," - объяснила алма-атинка.

Только за 7 января в группу поступило больше 3 700 заявок, со многими из них волонтерам удалось связаться. По словам Kunekei Nurlan, в первый день они почти не передавали грустных новостей, но с наплывом запросов ситуация начала меняться. "Сегодня к нам, например, обращались медики. Они сказали, что в больнице лежит человек в коме, и они ищут его родственников", - добавила она.

В команде "Бауырмен Байланыс" работает около 50 волонтеров. Kunekei Nurlan говорит, что самые сложные заявки, которые поступают от людей, переживающих сильный стресс, она обрабатывает сама. "Из-за того, что это психологически тяжело, потому что есть различного рода сообщения, несколько волонтеров попросили психологическую помощь," - сказала она.

Протесты, вызванные растущими ценами на газ, начались на западе Казахстана 2 января и за неделю охватили всю страну. В беспорядках погибли десятки человек, сотни были ранены. Особенно от беспорядков пострадала экономическая столица Алма-Ата, в которой проживают почти два миллиона человек. Местные СМИ сообщили о разграблении магазинов, порче городского имущества. Из-за беспорядков в городе несколько дней практически не работали магазины, автозаправки, терминалы банков.

"Очень грустно видеть свой город в таком состоянии. Это очень тяжело, особенно, когда ты не знаешь, что происходит с твоими родными. Для нас для всех это очень тяжелые моменты, и мы ждем включения интернета, когда кто-то сообщает из друзей или родственников, что удалось куда-то дозвониться", - рассказала Euronews Ирина, один из волонтеров проекта из Чехии.

По ее словам, работа в проекте помогает пережить происходящее: "За последние двое суток столько сообщений с фразой "Передайте, что я люблю маму, папу, кого угодно". Столько слов любви и поддержки им возвращается, это просто сумасшедшая энергия! То, что ребята делают, когда они звонят, - огромный труд".