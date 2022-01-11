Алихан Смаилов стал новым премьер-министром Казахстана. Его кандидатуру во вторник внёс в Мажилис парламента президент республики Касым-Жомарт Токаев. Все 89 депутатов, участвовавших в голосовании в нижней палате парламента, одобрили кандидатуру 49-летнего Смаилова, об этом объявил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Напомним, 5 января правительство Аскара Мамина ушло в отставку на фоне протестов в западных регионах страны. Первый вице-премьер Алихан Смаилов был тогда назначен исполняющим обязанности премьер-министра. До этого в разные годы Смаилов работал министром финансов и помощником президента Казахстана.

Руководство республики на протяжении нескольких дней общается с международными партнерами, чтобы донести официальную точку зрения на ситуацию в стране и прокомментировать необходимость ввода контингента ОДКБ. Так, во время виртуального саммита с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, Токаев заявил о "беспрецедентном акте агрессии" и "террористической атаке" на Казахстан.

По итогам видеоконференции, Шарль Мишель сообщил в Твиттере о том, что выразил соболезнования в связи с гибелью людей в день траура в Казахстане, а также подчеркнул приверженность суверенитету республики, важность соблюдения основных прав и свобод граждан, а также значимость партнерства между Казахстаном и ЕС.

Президент Токаев сообщил на заседании Мажилиса, что вывод контингента ОДКБ начнется через 2 дня.

Вот, что об иностранном присутствии в Казахстане думает житель Алма-Аты, сильно пострадавшей от погромов: "Усиление позиций России в Казахстане будет, и поэтому многие говорят о том, что нужно сохранить суверенитет, нужно наоборот дистанцироваться и нацелить страну на политические реформы, но Токаев ничего об этом не сказал".

По состоянию на утро 11 января в Казахстане задержаны 9900 участников акций протеста.

По Конституции, у Алихана Смаилова есть 10 дней для предложения состава правительства президенту. Как ожидается, приоритетом нового кабинета станет борьба с инфляцией.