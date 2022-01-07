Казахстан: власти заявляют, что в целом восстановили конституционный порядок

Алма-Ата, экономическая столица Казахстана, выглядит как настоящее поле боя. В районах, где столкновения протестующих с силовиками были особенно жесткими, как сообщают журналисты западных информационных агентств, сооружаются блокпосты.

Власти заявляют, что в целом восстановили конституционный порядок во всех регионах республики.

Ранее президент Токаев назвал вспыхнувшие в стране волнения актом агрессии и объявил о проведении "контртеррористической операции".

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: "Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения". "За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами?"

Призывом казахстанских властей стрелять на поражение обеспокоены в Европе. Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя ситуацию в Казахстане, заявил: "Мы хотим повсюду защищать верховенство закона. Мы призываем к отказу от насилия и применения силы. И, конечно, это относится и к тому, что не должно быть проявления насилия в отношении граждан".

2 января в ряде городов Казахстана начались акции протеста против резкого повышения цен на газ. Затем манифестанты стали выдвигать политические требования. Через несколько дней демонстрации переросли в массовые беспорядки. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны обратился за помощью к ОДКБ.