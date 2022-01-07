В Алма-Ате разгромлено и подожжено здание телекомпании "Мир". По словам её представителей, сотрудники успели эвакуироваться, но практически всё оборудование уничтожено.

Власти Казахстана заявляют, что контролируют ситуацию по всей стране, но в Алма-Ате все еще периодически слышны выстрелы и даже взрывы.

Власти заявляют, что участникам погромов грозят большие сроки, а тех, кто откажется сложить оружие, будут уничтожать. Число задержанных превышает уже 3800 человек.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

"Именно закон и порядок являются основной гарантией благополучия нашей страны. И не только Казахстана, но и всех цивилизованных государств. Это вовсе не означает наступления на гражданские свободы и права человека. Напротив, как показала трагедия Алматы и других городов Казахстана, именно несоблюдение законов, вседозволенность, анархия приводят к нарушению прав человека."

На этом фоне в Казахстан прибывают войска стран-членов ОДКБ. Российские самолёты круглосуточно перебрасывают солдат и технику из самой России, Беларуси и Армении. В пятницу решение отправить своих военных в Казахстан приняли Киргизия и Таджикистан.

Беспорядки в республике не прекращаются уже пять дней. Начавшись с протестов против роста цен на топливо, они быстро охватили всю страну.