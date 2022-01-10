Путин: "Миссия ОДКБ в Казахстане - временная"

"Попыткой госпереворота" назвал произошедшее в стране президент Казахстана. По словам Токаева, организаторы беспорядков воспользовались недовольством граждан, вызванным резким ростом цен на газ.

В стране приспущены государственные флаги в знак траура по погибшим в ходе протестных акций. Известно о гибели 16 силовиков, число жертв среди мирных граждан - уточняется.

Задержаны около 8 тысяч человек.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

"Вступили в действие группы вооружённых боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель - подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идёт о попытке государственного переворота".

Пресечь её, по словам Токаева, помогли в ОДКБ. За соблюдением порядка в Казахстане следят направленные туда миротворцы государств-членов, в том числе - российские.

На внеочередной сессии Совбеза организации Владимир Путин назвал недавние события результатом вмешательства извне и отметил, что миссия ОДКБ носит временный характер.

Владимир Путин, президент России:

"В Казахстан направлен контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтёт возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана. После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана".

Объявленная властями антитеррористическая операция завершится уже скоро, пообещал президент Токаев, добавив, что тогда же окончится и миссия ОДКБ.