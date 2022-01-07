"Россия рассматривает массовые протесты в Казахстане в качестве спровоцированной извне попытки насильственным путем подорвать безопасность и целостность страны, - говорит корреспондент Euronews в Москве Галина Полонская. - В высших эшелонах российской власти говорят, что это угрожает не только союзникам Кремля в Казахстане, но и соседним странам, включая саму Россию.

Когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил в организации беспорядков террористов, подготовленных за рубежом и обратился за помощью в ОДКБ, Россия незамедлительно отреагировала и направила в страну свои воздушно-десантные войска.

Беларусь, Армения, Таджикистан и Киргизия также предоставят военнослужащих, точная численность коллективного контингента не раскрывается.

По мнению независимых экспертов, события в Казахстане - это тревожный сигнал для Кремля, при том, что стратегия России по сохранению своего влияния на пост-советском пространстве не изменилась.

Россия заявляет, что будет обсуждать с Казахстаном дальнейшие меры по стабилизации ситуации. При этом ни Россия, ни Казахстан не предоставили доказательств того, что протесты координировались из-за рубежа".