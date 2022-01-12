ООН требует немедленного расследования убийств в Казахстане

ООН требует немедленного расследования убийств в КазахстанеКомментарии
Управление ООН по правам человека требует "незамедлительного, независимого и беспристрастного расследования" убийств в Казахстане, в том числе чтобы выявить "было ли ненужным и непропорциональным" применение силы со стороны правоохранительных органов и армии страны.
Также по словам представителя ООН, нужно разобраться кто из почти 10 тысяч задержанных в Казахстане участвовал в мирных протестах, а кто пришел на них вооруженным.
Вместе с этим обстановка в Казахстане стабилизируется.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев накануне заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, вывод войск начнется 13 января. Тогда же возобновит работу и аэропорт Алма-Аты, захваченный протестующими во время беспорядков.
Начавшиеся 2 января в разных регионах протесты против роста цен на газ быстро переросли в погромы, которые сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти. Пострадали тысячи людей, точное число погибших неизвестно.