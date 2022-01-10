Алма-Ата постепенно возвращается к нормальной жизни: в мэрии крупнейшего города Казахстана заявили, что восстанавливают работу инфраструктуры и предприятий. Утром в понедельник впервые за пять дней заработал интернет.

При этом власти подчёркивают, что операции силовиков продолжаются, и муниципальные службы заходят только в те районы, которые сочтены безопасными. Горожан муниципальные власти призывают проявить "спокойствие, выдержкку и понимание".

Постепенно возобновляют работу продуктовые магазины Vladimir Tretyakov/NUR.KZ via AP

""Мы всё это пережили: все эти взрывы, все эти мародёрства, мы видели, как [мародёры] это всё таскали. Это страшная ночь была. <...> Хочется уже вернуться в нормальную жизнь. Здесь всё было так красиво, а теперь такая разруха. Уже устали на это смотреть и получать депрессивное настроение", — рассказывает жительница Алма-Аты.

Среди "уличного мусора" — сгоревшие автомобили Sergei Grits/Associated Press

Беспорядки и погромы в Алма-Ате были самыми масштабными по сравнению с другими городами. Там, как и по всей стране, в понедельник были приспущены флаги в знак национального траура по жертвам столкновений: согласно официальным данным, погибли 164 человека, из них 103 — в Алма-Ате.