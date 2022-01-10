Джоковичу вернули визу, но депортировать ещё могут

Австралийский суд снял с теннисиста Новака Джоковича обвинения и вернул въездную визу; более того, судья обязал правительство страны оплатить первой ракетке мира издержки. Однако в министерстве по вопросам миграции ещё не приняли окончательного решения: оно ожидается во вторник.

Сам Джокович сообщил, что продолжает готовиться к выступлению на Australian Open, ради которого он и прилетел.

Новак Джокович рад, что визу не аннулировали, и готов сосредоточиться на тренировках

Ранее спортсмена задержали на границе: таможенники заявили, что он не предоставил объективных доказательств того, что у него есть медицинское освобождение от прививки против коронавируса. Визу грозили аннулировать, а Джоковича — выслать.

Джордже Джокович, брат Новака Джоковича:

"Новак свободен. Он уже был на корте и тренировался. Он приехал в Австралию, чтобы, прежде всего, играть в теннис, сражаться за себя, попытаться выиграть Открытый чемпионат Австралии и побить ещё один рекорд, к чему он неустанно стремился".

Родители Новака Джоковича Срджан и Диана, и брат Джордже дали в Белграде пресс-конференцию по случаю решения австралийского суда Darko Vojinovic/Associated Press

Если Джоковича пустят на корт, то он сможет побороться за рекордный, 21-й титул победителя "Большого шлема", как и Рафаэль Надаль. Также 20 побед — у Роджера Федерера, но он в Австралию не поехал.