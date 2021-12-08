Непривитый Новак Джокович едет в Мельбурн, а Серена Уильямс — нет

Первая ракетка мира Новак Джокович допущен к участию в Открытом чемпионате Австралии, несмотря на неопределенность его статуса вакцинации от COVID-19.

Ранее сербский теннисист отказался сообщить, сделал ли он прививку - это обязательное условие для выступления в Мельбурне.

В прошлом месяце отец Джоковича заявил, что его сын, который рекордные девять раз выигрывал Australian Open, вряд ли сыграет на турнире, если сохранится запрет на участие невакцинированных игроков.

В то же время стало известно, что Серена Уильямс не выступит в Мельбурне. Американская теннисистка не проводила матчей с июня из-за травмы подколенного сухожилия, и в данный момент она продолжает восстанавливаться.

Семикратная победительница Australian Open объяснила свое решение так:

"Я нахожусь не в той форме, чтобы соревноваться".

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.