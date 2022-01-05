В Мельбурне не рады Новаку Джоковичу

Многие жители Мельбурна с негодованием встретили новость о том, что Новак Джокович сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии. Организаторы турнира обеспечат въезд в страну сербскому теннисисту в связи с медицинским освобождением от вакцинации.

Напомним, Джокович долгое время не сообщал свой иммунный статус и высказывался против принудительной вакцинации от COVID-19.

Вот, что говорят на улицах города:

"Ужасно стыдно. Нас не спрашивали, мы пошли и сделали прививку, а когда звездный иностранец приезжает играть в теннис, ему все дозволено. Это настоящий позор, я не буду смотреть турнир".

"Я не согласен с тем, что применяются двойные стандарты. Он не должен приезжать в обход правил. Это его выбор не прививаться, я уважаю это, но наше правительство сделало другой выбор: игроки должны быть привиты".

"У меня не укладывается в голове, как можно получить медотвод, когда вы полностью здоровы, играете, а еще вы первая ракетка мира".

"Что ж, раз он получил медотвод, на это были основания, я не вижу в этом проблемы".

В Федерации тенниса Австралии отмечают, что с пониманием относятся к негативной реакции общественности и уверяют, что досье серба рассматривалось на общих основаниях. Минздрав Австралии предусматривает 5 различных причин для медотвода от вакцинации. По сообщению спортивных чиновников, основания у Джоковича имеются, но их нельзя раскрывать из-за врачебной тайны.