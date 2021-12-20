Рафаэль Надаль заразился коронавирусом после турнира в Абу-Даби

Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль сдал положительный тест на коронавирус.

Теннисист сообщил об этом в своем "Твиттере" сразу после возвращения в Испанию из Абу-Даби, где выступал на выставочном турнире, прервав, тем самым четырехмесячную паузу, связанную с травмой.

По словам теннисиста, в связи с болезнью у него наблюдаются "некоторые неприятные ощущения".

До участия в турнире в Абу-Даби, Надаль вместе с Давидом Феррером открыл свою собственную теннисную академию в Кувейте. В обеих странах испанец регулярно проходил тестирование на COVID-19.

Теперь из-за заражения коронавирусом спортсмен будет вынужден изменить график участия в соревнованиях. В январе его ждут в Мельбурне, где пройдет Открытый чемпионат Австралии.