Федерер в Австралию не поедет, но и сдаваться не хочет

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии, первом в сезоне турнире "Большого шлема". Первенство намечено на вторую половину января. Спортсмен пока не полностью оправился после операции на колене, которую ему провели в августе.

Последним крупным турниром для него был Уимблдон в июле. Там Федерер дошёл до четвертьфинала, где уступил поляку Хуберту Хуркачу.

40-летний Федерер — 20-кратный победитель турниров Большого шлема и обладатель 103 одиночных титулов — это рекорд ATP. Пока что он планирует возобновить тренировки в начале следующего года и вернуться к соревнованиям летом.

Заканчивать карьеру титулованный швейцарец сейчас не хочет, но в интервью признаёт, что этот момент уже близок.